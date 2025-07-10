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Політичного рішення призупинити передачу зброї Україні США не приймали — Рубіо

15:24, 10 липня 2025
США також планують переконати союзників по НАТО передати частину комплексів ППО Patriot Україні.
Політичного рішення призупинити передачу зброї Україні США не приймали — Рубіо
Фото: Getty Images
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Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що Сполучені Штати не ухвалювали політичного рішення більше не передавати зброю Україні — йшлося лише про перегляд запасів і призупинення поставок, передає Clash Report.

«Ніхто не казав, що ми не будемо постачати зброю в Україну. Відбулася затримка через проведення огляду озброєнь», — сказав він.

Також Рубіо зазначив, що США планують переконати союзників по НАТО передати частину комплексів ППО Patriot Україні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета»Дональд Трамп підтвердив відновлення постачання зброї в Україну. Водночас президент США заявив, що не знає, хто дав розпорядження минулого тижня щодо зупинки постачання озброєння Україні.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському негайно надати Україні 10 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. 

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