Практика судів
  1. В Україні

Дональд Трамп підтвердив відновлення постачання зброї в Україну

20:53, 8 липня 2025
Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, хто дав розпорядження минулого тижня щодо зупинки постачання озброєння Україні.
Дональд Трамп підтвердив відновлення постачання зброї в Україну
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує відновити постачання зброї для України.

«Ми хочемо надати оборонну зброю, тому що Путін погано поводиться з людьми. Він вбиває занадто багато людей. Тому ми відправляємо деяку оборонну зброю в Україну, і я це схвалив», - сказав Трамп журналістампід час засідання уряду.

У той же час він сказав, що «не знає», хто схвалив призупинення постачання: «Я не знаю. Чому б вам не сказати мені?».

Заяву Трампа прокоментував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що Україна давно погодилася на припинення вогню.

«Україна давно погодилася на пропозицію припинити вогонь. Росія - ні, бо вони, навпаки, хочуть воювати далі. Зброя, санкції та обрізані крила їх союзників здатні відновити справедливість», - зазначив керівник ОП.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському негайно надати Україні 10 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США зброя Україна Дональд Трамп війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
3756 кримінальних проваджень стосовно бізнесу вже закрито – Генпрокурор Руслан Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що з 20 тисяч за підсумками якісного аудиту вже закрито 3756 кримінальних проваджень стосовно бізнесу.

В Україні є проблеми з вмотивованістю судових рішень про продовження строку дії запобіжних заходів – Верховний Суд

Як вирішити проблему, з огляду на те, що Верховний Суд не переглядає ухвали слідчих суддів, поки що незрозуміло.

Держоргани зобов’яжуть відповідати на запити лобістів і пропускати до будівель у спрощеному порядку – комітет рекомендував законопроект

Комітет правової політики рекомендував парламенту прийняти законопроект щодо розширення прав лобістів, прийняття якого до 1 вересня вимагає Американська торговельна палата.

Ольга Стефанішина прокоментувала відео з TikTok Мін’юсту, де у працівників було її фото на заставці телефонів

Міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що у TikTok вже з’явилося нове відео з новою заставкою на мобільних телефонах працівників Мін’юсту.

Міноборони розробило тест для військовослужбовців на сайті Армія+, які бажають перевестися до іншої бригади

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко вказала, що тепер дізнатися про можливість переведення можна через тест на сайті Армія+.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Ємець
    Олександр Ємець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Іван Рибак
    Іван Рибак
    суддя Київського апеляційного суду