Дональд Трамп підтвердив відновлення постачання зброї в Україну

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, хто дав розпорядження минулого тижня щодо зупинки постачання озброєння Україні.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що планує відновити постачання зброї для України.

«Ми хочемо надати оборонну зброю, тому що Путін погано поводиться з людьми. Він вбиває занадто багато людей. Тому ми відправляємо деяку оборонну зброю в Україну, і я це схвалив», - сказав Трамп журналістампід час засідання уряду.

У той же час він сказав, що «не знає», хто схвалив призупинення постачання: «Я не знаю. Чому б вам не сказати мені?».

Заяву Трампа прокоментував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що Україна давно погодилася на припинення вогню.

«Україна давно погодилася на пропозицію припинити вогонь. Росія - ні, бо вони, навпаки, хочуть воювати далі. Зброя, санкції та обрізані крила їх союзників здатні відновити справедливість», - зазначив керівник ОП.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському негайно надати Україні 10 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

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