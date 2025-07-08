Дональд Трамп подтвердил возобновление поставок оружия в Украину

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто дал распоряжение на прошлой неделе по поводу остановки поставок вооружения Украине.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует возобновить поставки оружия для Украины.

«Мы хотим предоставить оборонительное оружие, потому что Путин плохо обращается с людьми. Он убивает слишком много людей. Поэтому мы отправляем некоторое оборонительное оружие в Украину, и я это одобрил», — сказал Трамп журналистам во время заседания правительства.

В то же время он сказал, что «не знает», кто одобрил приостановку поставок: «Я не знаю. Почему бы вам не сказать мне?».

Заявление Трампа прокомментировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что Украина давно согласилась на прекращение огня.

«Украина давно согласилась на предложение прекратить огонь. Россия — нет, потому что они, наоборот, хотят воевать дальше. Оружие, санкции и подрезанные крылья их союзников способны восстановить справедливость», — отметил руководитель ОП.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому немедленно предоставить Украине десять ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

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