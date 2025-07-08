Усиление ПВО и защита Украины — Зеленский поручил активизировать контакты с США

Зеленский поручил Умерову и Сырскому активизировать все контакты с американской стороной по поставкам средств ПВО.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову и Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому активизировать все контакты с США по вопросу получения средств противовоздушной обороны.

«Сегодня же поручил министру обороны Украины и Главкому активизировать все контакты с американской стороной. У нас сейчас есть необходимые политические заявления и решения, и их нужно как можно скорее реализовать для защиты наших людей, для защиты наших позиций. В первую очередь это касается противовоздушной обороны, а также всех других элементов поставок от Америки. Критически важные поставки, от которых зависит спасение жизней наших людей, защита украинских городов и сёл», — сказал Глава государства в вечернем обращении.

Он сообщил, что ожидает результатов этих контактов «уже в ближайшее время» и уже на текущей неделе готовит форматы встреч украинского и американского военного и политического команд.

Президент также отметил, что на совещании обсуждались операции на территории России и блокирование российской логистики, в частности, «уязвимые места, которые есть в России».

«Мы обсудили и процесс обменов, он продолжается — реализация договорённостей ещё второй встречи в Турции. Стараемся освободить как можно больше наших людей из российского плена», — сказал Зеленский.

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