МИД ждут изменения: Зеленский анонсировал расширение возможностей украинской дипломатии после совещания с послами 21 июля

Украина готовит реформу дипломатической службы, новые задачи послов и усиление внешнеполитического курса.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит расширение возможностей собственной дипломатии в контексте запланированного на 21 июля совещания послов.

«Был доклад министра иностранных дел относительно совещания со всеми украинскими послами, которое запланировано на 21 июля. Определили чёткие задачи дипломатам и некоторые реформаторские шаги в системе Министерства иностранных дел — министр их представит. Готовим ощутимое расширение возможностей украинской дипломатии», — заявил Глава государства.

Также Президент отметил, что провёл разговор с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком о необходимости ратифицировать соглашение о создании трибунала по поводу российской агрессии, а также разблокировать подписание закона о множественном гражданстве и зафиксировать выход Украины из Оттавской конвенции по минам.

«Я благодарен всем народным депутатам Украины, кто поддерживает эти и другие необходимые решения, и важно проголосовать по ним в ближайшее время», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, Владимир Зеленский анонсировал специальное совещание с послами Украины и назвал ожидания.

Также глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига сообщил об утверждении новой структуры МИД, отвечающей условиям военного времени и лучшим европейским и мировым дипломатическим практикам.

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