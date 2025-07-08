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МЗС чекають зміни: Зеленський анонсував розширення можливостей української дипломатії після наради з послами 21 липня

20:33, 8 липня 2025
Україна готує реформу дипломатичної служби, нові завдання для послів та посилення зовнішньополітичного курсу.
МЗС чекають зміни: Зеленський анонсував розширення можливостей української дипломатії після наради з послами 21 липня
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує розширення можливостей власної дипломатії в контексті запланованої на 21 липня наради послів.

«Була доповідь міністра закордонних справ щодо наради з усіма українськими послами, яка запланована на 21 липня. Визначили чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ – міністр їх представить. Готуємо відчутне розширення можливостей української дипломатії», — заявив Глава держави.

Також Президент зазначив, що провів розмову з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком щодо необхідності ратифікувати угоду про створення трибуналу щодо російської агресії, також розблокувати підписання закону про множинне громадянство, зафіксувати вихід України з Оттавської конвенції щодо мін.

«Я вдячний усім народним депутатам України, хто підтримує ці та інші необхідні рішення, і важливо проголосувати щодо них найближчим часом», — наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський анонсував спеціальну нараду з послами України та назвав очікування.

Також очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про затвердження нової структури МЗС, що відповідає умовам воєнного часу та кращим європейським і світовим дипломатичним практикам.

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МЗС Україна Володимир Зеленський

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