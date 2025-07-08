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Трамп заявив, що «дуже серйозно» розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії

19:37, 8 липня 2025
Президент США також заявив, що незадоволений Путіним і натякнув на можливі несподівані кроки.
Трамп заявив, що «дуже серйозно» розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії
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Президент США Дональд Трамп заявив, що «дуже рішуче» розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Як повідомлялося, законопроект, який передбачає посилення санкційного тиску США на РФ, винесуть на розгляд Конгресу вже 9 липня.

«Я дуже серйозно розглядаю можливість запровадження санкцій проти Росії», — зазначив Трамп, передає Clash Report.

Також під час спілкування із журналістами президент США заявив, що не задоволений Путіним.

«Ми чуємо багато нісенітниці від Путіна, якщо хочете знати правду. Він постійно поводиться привітно, але виявляється, що це не має жодного значення», — заявив президент США.

Представники ЗМІ запитали в нього: «Ви щойно сказали, що не задоволені Путіним. Чи плануєте ви щось робити, щоб висловити це незадоволення?»

«Я вам цього не скажу. Хіба ми не хочемо зробити невеличкий сюрприз?», — відповів Трамп.

Також, за його словами, війна в Україні тривала б 3-4 дні, але «українці мали дуже хороше озброєння». «Ми надали українцям найкращу зброю, яку коли-небудь виробляли», — сказав американський президент.

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США рф санкції Дональд Трамп

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