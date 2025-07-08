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Законопроект про нові санкції США проти Росії винесуть на розгляд Конгресу вже 9 липня

19:00, 8 липня 2025
У США розглянуть законопроект, який надасть Трампу повноваження запроваджувати високі мита проти країн, що підтримують Росію економічно.
Законопроект про нові санкції США проти Росії винесуть на розгляд Конгресу вже 9 липня
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Законопроект, який передбачає посилення санкційного тиску США на РФ, винесуть на розгляд Конгресу США вже 9 липня. Про це повідомив колишній спікер Палати представників Конгресу США Ньют Гінгріч.

«Важливий законопроект сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії буде розглянуто в середу. Це дуже важливий законопроект, який стане вагомим сигналом для Путіна про те, що балачки та вбивства – це програшна стратегія», – зазначив він в Х.

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що очікує, коли Сенат США розгляне новий законопроєкт, який дозволить президенту Дональду Трампу запроваджувати мита проти країн, що купують російські товари та фінансують військову машину Москви. 

Зазначимо, що США готують 500% тариф на товари країн, що купують російську нафту – більшість Сенату підтримує жорсткі санкції проти РФ.

Водночас Грем, який є співавтором законопроєкту про санкції проти РФ, пропонує зробити виняток у своєму законопроєкті, щоб не карати деякі країни ЄС, які торгують з РФ, але допомагають обороні України. Це захистить їх від запропонованого ним 500-відсоткового мита.

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США рф законопроект санкції

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