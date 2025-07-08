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Законопроект о новых санкциях США против России будет вынесен на рассмотрение Конгресса уже 9 июля

19:00, 8 июля 2025
В США рассмотрят законопроект, который предоставит Трампу полномочия вводить высокие пошлины против стран, поддерживающих Россию экономически.
Законопроект о новых санкциях США против России будет вынесен на рассмотрение Конгресса уже 9 июля
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Законопроект, предусматривающий усиление санкционного давления США на РФ, будет вынесен на рассмотрение Конгресса США уже 9 июля. Об этом сообщил бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич.

«Важный законопроект сенатора Линдси Грэма по усилению санкций против России будет рассмотрен в среду. Это очень значимый законопроект, который станет весомым сигналом для Путина о том, что болтовня и убийства — это проигрышная стратегия», — отметил он в X.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что ожидает, когда Сенат США рассмотрит новый законопроект, который позволит президенту Дональду Трампу вводить пошлины против стран, покупающих российские товары и финансирующих военную машину Москвы.

Отметим, что США готовят 500% тариф на товары стран, которые покупают российскую нефть — большинство Сената поддерживает жесткие санкции против РФ.

В то же время Грэм, который является соавтором законопроекта о санкциях против РФ, предлагает сделать исключение в своем законопроекте, чтобы не наказывать некоторые страны ЕС, которые торгуют с РФ, но помогают обороне Украины. Это защитит их от предложенной им 500-процентной пошлины.

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США рф законопроект санкции

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