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Грем очікує просування законопроекту про санкції, що дозволяє Трампу вводити мита проти союзників РФ

10:19, 8 липня 2025
Сенат США готується розглянути законопроект, який надасть президенту Дональду Трампу повноваження запроваджувати високі мита проти країн, що підтримують Росію економічно та сприяють її військовій машині.
Грем очікує просування законопроекту про санкції, що дозволяє Трампу вводити мита проти союзників РФ
Джерело фото: Reuters
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Сенатор-республіканець Ліндсі Грем очікує, що Сенат США розгляне новий законопроєкт, який дозволить президенту Дональду Трампу запроваджувати мита проти країн, що купують російські товари та фінансують військову машину Москви. Про це він повідомив у своїй публікації на платформі X.

Грем висловив підтримку Трампу, підкресливши його зусилля з припинення кровопролиття в Україні, але вказав, що для цього потрібні партнери, готові до співпраці.

«Настав час дати президенту Трампу більше інструментів для завершення війни», — написав Грем.

Він заявив, що Україна погодилася на припинення вогню і на всі пропозиції про зустрічі, тоді як Путін продовжує ігнорувати мирні ініціативи.

Грем очікує, що Сенат просуне двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, який дасть змогу запроваджувати тарифи і санкції проти країн, що підтримують військову машину Путіна і не надають допомоги Україні.

За його словами, у законопроєкті буде передбачено президентське застереження, щоб надати президенту Трампу максимальний важіль впливу.

«У законопроєкту вже 85 співавторів, і їхня кількість зростає. Пора покласти край цьому кровопролиттю», - додав він.

Зазначимо, що США готують 500% тариф на товари країн, що купують російську нафту – більшість Сенату підтримує жорсткі санкції проти РФ.

Водночас сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є співавтором законопроєкту про санкції проти РФ, пропонує зробити виняток у своєму законопроєкті, щоб не карати деякі країни ЄС, які торгують з РФ, але допомагають обороні України. Це захистить їх від запропонованого ним 500-відсоткового мита.

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США Дональд Трамп

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