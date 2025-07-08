Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Відповідний лист про висування Нетаньягу вручив Трампу під час зустрічі в Білому домі.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Відповідний лист Нетаньягу передав Трампу особисто під час зустрічі у Білому домі.

Реакція Трампа не забарилася. Дізнавшись про номінацію, президент США зазначив:

«Я цього не знав. Вау! Почути це саме від вас — особливо цінно… Це велика честь».

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