Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Соответствующее письмо о выдвижении Нетаньяху вручил Трампу во время встречи в Белом доме.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Соответствующее письмо Нетаньяху передал Трампу лично во время встречи в Белом доме.

Реакция Трампа не заставила себя ждать. Узнав о номинации, президент США отметил:

«Я этого не знал. Вау! Услышать это именно от вас — особенно ценно… Это большая честь».

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