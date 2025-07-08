Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Соответствующее письмо Нетаньяху передал Трампу лично во время встречи в Белом доме.
Реакция Трампа не заставила себя ждать. Узнав о номинации, президент США отметил:
«Я этого не знал. Вау! Услышать это именно от вас — особенно ценно… Это большая честь».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.