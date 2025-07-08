На Закарпатье временно приостановил работу пункт пропуска «Дзвынкове-Лонья» из-за непогоды

Непогода остановила проведение пропускных операций в пункте пропуска на украинско-венгерской границе.

Источник фото: ГПСУ

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Во вторник, 8 июля 2025 года, в связи с ликвидацией последствий непогоды временно приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска «Дзвынкове-Лонья» на украинско-венгерской границе. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники призывают граждан учитывать эту информацию при планировании поездок за границу.

Вместо этого для пересечения границы рекомендуют выбирать ближайшие пункты пропуска — «Косино» или «Велика Паладь».

Источник фото: ГПСУ

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