На Закарпатті тимчасово призупинив роботу пункт пропуску «Дзвінкове-Лонья» через негоду

У вівторок, 8 липня 2025 року, через ліквідацію наслідків негоди тимчасово припинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску «Дзвінкове-Лонья» на українсько-угорському кордоні. Про це повідомили у ДПСУ.
Прикордонники закликають громадян врахувати цю інформацію під час планування подорожей за кордон.
Натомість для перетинання кордону рекомендують обирати найближчі пункти пропуску — «Косино» або «Велика Паладь».
Джерело фото: ДПСУ
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