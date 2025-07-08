На Закарпатті тимчасово призупинив роботу пункт пропуску «Дзвінкове-Лонья» через негоду

Негода зупинила здійснення пропускних операцій у пункті пропуску на українсько-угорському кордоні.

Джерело фото: ДПСУ

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У вівторок, 8 липня 2025 року, через ліквідацію наслідків негоди тимчасово припинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску «Дзвінкове-Лонья» на українсько-угорському кордоні. Про це повідомили у ДПСУ.

Прикордонники закликають громадян врахувати цю інформацію під час планування подорожей за кордон.

Натомість для перетинання кордону рекомендують обирати найближчі пункти пропуску — «Косино» або «Велика Паладь».

Джерело фото: ДПСУ

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