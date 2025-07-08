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В Уряді пояснили, для чого видають 5 тисяч гривень на підготовку першокласників до школи

14:12, 8 липня 2025
Батьки отримають кошти на банківську картку зі спеціальним режимом використання.
В Уряді пояснили, для чого видають 5 тисяч гривень на підготовку першокласників до школи
Джерело фото: Getty Images/iStockphoto
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Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів анонсував запуск нової програми підтримки родин з дітьми — «Пакунок школяра».

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що зараз триває підготовка комплексного законопроєкту щодо підтримки родин з дітьми. Водночас окремі ініціативи вже починають втілюватися в життя. Зокрема, за ініціативи Президента України Уряд ухвалив постанову про запровадження грошової допомоги батькам майбутніх першокласників.

Що передбачає «Пакунок школяра»

Програма покликана полегшити фінансове навантаження на родини в період підготовки дитини до школи — коли необхідно купувати канцелярське приладдя, одяг, взуття тощо. Розмір виплати становитиме 5 тисяч гривень на кожного першокласника.

Кошти надаватимуться одному з батьків дитини на банківську картку зі спеціальним режимом використання. Придбати за них можна буде лише ті товари, що мають відповідні торговельні коди (згідно з КВЕД), — зокрема, шкільне приладдя, одяг і взуття для дітей.

Підтримка буде і для дітей без батьків

Допомогу отримають не лише діти у сім’ях, а й першокласники, які тимчасово перебувають у закладах і ще не мають родини.

Умови виплати

Головна умова — дитина має розпочати навчання в українській школі на території України. Це рішення також має на меті стимулювати родини залишатися в країні, зазначили в Уряді.

“Запуск “Пакунку школяра” – це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні”, - зазначив Прем'єр - міністр України Денис Шмигаль.

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