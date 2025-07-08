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В Україні запустили маркетплейс зброї для військових – DOT-Chain Defence

20:50, 8 липня 2025
Нова цифрова система DOT-Chain Defence – це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту.
В Україні запустили маркетплейс зброї для військових – DOT-Chain Defence
Джерело фото: Evgeniy Maloletka/AP
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Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про запуск нової цифрової системи постачання озброєння для Сил оборони — DOT-Chain Defence. Це інноваційний інструмент, що функціонує як «маркетплейс зброї» для оперативного забезпечення фронту.

У пілотному проєкті беруть участь 10 бригад ЗСУ. На їх потреби Міністерство оборони вже виділило 1 мільярд гривень, які через IT-систему Державного оператора тилу підуть на закупівлю FPV-дронів. Найближчим часом перелік поповнять інші види БПЛА, засоби РЕБ і роботизовані комплекси.

За словами Умєрова, нова система дозволяє кожній військовій частині самостійно обирати необхідне обладнання, що значно пришвидшує логістику. Якщо раніше на постачання зброї могли йти місяці, то тепер — лише кілька тижнів.

DOT-Chain Defence базується на успішній моделі цифрового постачання харчування для армії та має три ключові переваги:

  • Військові самостійно обирають, замовляють і бронюють необхідне спорядження, бачать строки поставки, залишають відгуки та отримують швидкий зворотний зв’язок.
  • Виробники отримують прозорий механізм взаємодії з державою і прямий контакт із військовими.
  • Держава має змогу бачити реальні потреби на фронті, ухвалювати рішення на основі даних та підтримувати розвиток вітчизняного ОПК.

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