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Ми збираємося надіслати ще зброю в Україну, особливо для захисту, — Трамп

08:44, 8 липня 2025
Трамп анонсував збільшення оборонної допомоги Україні: «Ми змушені це зробити».
Ми збираємося надіслати ще зброю в Україну, особливо для захисту, — Трамп
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Президент США Дональд Трамп заявив про намір посилити військову допомогу Україні, наголосивши, що йдеться переважно про оборонне озброєння. Така заява пролунала під час зустрічі Трампа з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналіста щодо перспектив постачання більшої кількості зброї Україні, Трамп підтвердив такі плани.

«Ми надішлемо ще зброю. Ми змушені це зробити. Вони повинні мати змогу захистити себе. Зараз по них завдають дуже потужних ударів. Ми будемо змушені надсилати більше зброї. Це переважно оборонна зброя, але удари справді дуже жорсткі. У тій бійні гине надто багато людей», — сказав президент США.

Також Трамп згадав свою останню розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним, зазначивши, що залишився нею розчарований.

«Я розчарований, чесно кажучи, що Путін не зупинився. Я зовсім не задоволений Путіним», — заявив Трамп.

У Пентагоні оголосили, що за дорученням президента Дональда Трампа США надсилають Україні додаткову оборонну зброю.

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США зброя Україна Дональд Трамп війна

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