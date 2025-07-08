За дорученням Трампа США відправлять Україні додаткове оборонне озброєння

США надішлють Україні новий пакет оборонної допомоги за дорученням президента Дональда Трампа.

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Міністерство оборони США оголосило про відправку додаткового оборонного озброєння для України за дорученням президента Дональда Трампа.

У заява речника Пентагону Шона Парнелла щодо військової допомоги Україні сказано наступне:

«За вказівкою президента Трампа, Міністерство оборони надсилає додаткову оборонну зброю Україні, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру та припиненням убивств. Наша структура для оцінки президентом військових відправлень по всьому світу залишається в силі і є невід’ємною частиною наших пріоритетів оборони «Америка передусім».

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав свою розмову з президентом США Дональдом Трампом, яку він провів 4 липня, «найкращою за весь час».

Зокрема, у вечірньому звернені Глава держави заявив, що його нещодавня розмова з Трампом була найпродуктивнішою з усіх, що відбувалися раніше.

Він додав, що у Штатів є готовність допомагати Україні із системами ППО Patriot.

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