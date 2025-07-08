Практика судів
  1. В Україні

За дорученням Трампа США відправлять Україні додаткове оборонне озброєння

08:26, 8 липня 2025
США надішлють Україні новий пакет оборонної допомоги за дорученням президента Дональда Трампа.
За дорученням Трампа США відправлять Україні додаткове оборонне озброєння
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони США оголосило про відправку додаткового оборонного озброєння для України за дорученням президента Дональда Трампа.

У заява речника Пентагону Шона Парнелла щодо військової допомоги Україні сказано наступне:

«За вказівкою президента Трампа, Міністерство оборони надсилає додаткову оборонну зброю Україні, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру та припиненням убивств. Наша структура для оцінки президентом військових відправлень по всьому світу залишається в силі і є невід’ємною частиною наших пріоритетів оборони «Америка передусім».

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав свою розмову з президентом США Дональдом Трампом, яку він провів 4 липня, «найкращою за весь час».

Зокрема, у вечірньому звернені Глава держави заявив, що його нещодавня розмова з Трампом була найпродуктивнішою з усіх, що відбувалися раніше.

Він додав, що у Штатів є готовність допомагати Україні із системами ППО Patriot.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Україна Дональд Трамп війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КГС ВС забезпечив позов, у задоволенні якого вже відмовив апеляційний суд, і рішення якого набрало законної сили – аналіз судової практики від ВС

Незважаючи на те, що рішенням суду апеляційної інстанції у задоволенні позову було відмовлено, а таке рішення набирає законної сили з моменту проголошення, касаційний суд забезпечив цей позов.

Депутати пропонують встановити у КУпАП порядок перевірки документів на право керування військовими авто і огляду водіїв на стан сп’яніння

Зокрема члени правоохоронного комітету пропонують уточнити порядок огляду водіїв, які керують військовими транспортними засобами, на стан сп’яніння.

«Відкрийте докази провини! Я не буду за вас працювати», – колишнього голову Приморського райсуду Одеси вирішили звільнити за критику прокурорів і неетичну поведінку

Суддю Сергія Кічмаренка звинуватили у порушенні принципу змагальності та неетичній поведінці у судовому процесі.

Помічники суддів та секретарі судових засідань зможуть отримувати дані з Демографічного та інших реєстрів – законопроект

Для цілей визначення підсудності, а також ідентифікації учасників судового процесу, помічник судді і секретар судового засідання зможуть направляти запити та отримувати дані Демографічного реєстру, інших реєстрів та банків даних

Зміни до закону про держбюджет на 2025 рік – які зауваження висловив бюджетний комітет Ради

Зокрема зауваження викликало надання уряду права самостійно скорочувати видатки загального фонду за бюджетними програмами головних розпорядників коштів та збільшувати оборонні видатки з відкриттям у разі потреби нових бюджетних програм.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Ємець
    Олександр Ємець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Іван Рибак
    Іван Рибак
    суддя Київського апеляційного суду