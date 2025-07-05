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Зеленський назвав розмову з Трампом «найкращою за весь час» — є готовність допомагати Patriot

21:02, 5 липня 2025
Під час розмови президенти обговорили посилення ППО України, а Трамп підтвердив готовність допомагати.
Зеленський назвав розмову з Трампом «найкращою за весь час» — є готовність допомагати Patriot
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Президент України Володимир Зеленський назвав свою розмову з президентом США Дональдом Трампом, яку він провів 4 липня, «найкращою за весь час».

Зокрема, у вечірньому звернені Глава держави заявив, що його нещодавня розмова з Трампом була найпродуктивнішою з усіх, що відбувалися раніше.

Він додав, що у Штатів є готовність допомагати Україні із системами ППО Patriot.

«По розмові з президентом Сполучених Штатів Америки, яка була напередодні. Напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна. Ми обговорили тематику ППО, я вдячний за готовність допомагати. Саме Patriot - ключ до захисту від балістики», - сказав президент.

Натомість Дональд Трамп заявив, що США «допомагали Україні і продовжуватимуть допомагати».

«Я дуже незадоволений своїм дзвінком із Путіним. Він хоче йти до кінця і просто продовжувати вбивати людей. Я був незадоволений ним», — зазначив він.

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Дональд Трамп Володимир Зеленський

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