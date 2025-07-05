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Зеленский назвал разговор с Трампом «лучшим за все время» — есть готовность помогать Patriot

21:02, 5 июля 2025
В ходе разговора президенты обсудили усиление ПВО Украины, а Трамп подтвердил готовность помогать.
Зеленский назвал разговор с Трампом «лучшим за все время» — есть готовность помогать Patriot
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом, который он провёл 4 июля, «лучшим за всё время».

В частности, в вечернем обращении Глава государства заявил, что его недавний разговор с Трампом был самым продуктивным из всех, которые происходили ранее.

Он добавил, что у Соединённых Штатов есть готовность помогать Украине системами ПВО Patriot.

«Что касается разговора с президентом Соединённых Штатов Америки, который состоялся накануне. Наверное, это был лучший разговор за всё это время, максимально продуктивный. Мы обсудили тему ПВО, я благодарен за готовность помогать. Именно Patriot — ключ к защите от баллистики», — сказал президент.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что США «помогали Украине и продолжат помогать».

«Я очень недоволен своим звонком с Путиным. Он хочет идти до конца и просто продолжать убивать людей. Я был им недоволен», — отметил он.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский

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