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Как ускоренный просмотр видео влияет на навык запоминания информации — исследование
07:19, 6 июля 2025
Ученые рассказали, что происходит с мозгом, когда мы смотрим видео на повышенной скорости.
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наука
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ЄСПЛ вкотре нагадав про те, що сторонам провадження необхідно проявляти цікавість до своєї судової справи
Заявник міг знати про рішення апеляційного суду з ЄДРСР і вчасно скоординувати свої дії щодо його оскарження, вказав ЄСПЛ.
Публикации
В настоящее время средства, полученные в качестве платы за лицензии на проведение азартных игр, должны идти на печать учебников и закупку лекарственных средств, но правительство планирует перенаправить их на закупку военной техники.
КУС ВС указал, что положения Уголовного кодекса, запрещающие применение закона об уголовной ответственности по аналогии, касаются не всех норм УК, а лишь тех, которые устанавливают противоправность и наказуемость деяний, тогда как нормы ст. 72 УК по своей сути являются регулятивными.
Комитет Даниила Гетманцева рекомендовал законопроект о ведении Налоговой реестра банковских счетов и сейфов всех граждан.
«Есть несправедливость – военные, которые не задействовались в боевых действиях, тоже имеют привилегии, в отличие от военных, которые являются УБД – это тема следующих законов» – Галина Третьякова.
МВФ указал, что Украина должна быстро принять законопроект, который предусматривает налогообложение и раскрытие банковской тайны в отношении движения и остатка средств на счетах продавцов, предоставляющих услуги или продающих товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие.
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Судебная практика
Авто
Спорт
Контакты
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
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Средства от лицензий игорного бизнеса, которые ранее шли на программы МОН и Минздрава, передадут на оборонные закупки – изменения в бюджет
21:30, 5 июля 2025
В настоящее время средства, полученные в качестве платы за лицензии на проведение азартных игр, должны идти на печать учебников и закупку лекарственных средств, но правительство планирует перенаправить их на закупку военной техники.
Положения Уголовного кодекса, запрещающие применение закона об уголовной ответственности по аналогии, касаются не всех норм УК – Верховный Суд
Нардепы сделали шаг к раскрытию налоговой данных с банковских счетов граждан – рекомендовали законопроект
Галина Третьякова анонсировала законопроект об отмене «пенсионных привилегий» военным, не участвовавшим в боевых действиях
МВФ требует от Украины быстро принять закон, который предусматривает до 23% налогов с продажи гражданами товаров через онлайн-платформы
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Сегодня день рождения празднуют
Роман Бабій
член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
Роман Сацький
суддя Запорізького окружного адміністративного суду
Олександр Кармазін
суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
Назарій Дулебко
голова Сихівського районного суду м. Львова