Можно ли не предоставлять дни льготного отпуска лицу с инвалидностью, имеющему работу с вредными условиями труда

Работник с инвалидностью III группы имеет право на 26 календарных дней ежегодного основного отпуска независимо от наличия дополнительного отпуска за вредные условия труда.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда разъяснило, можно ли не предоставлять дни льготного отпуска лицу с инвалидностью, которое работает во вредных условиях труда.

В частности, специалист управления инспекционной деятельности в Кировоградской области посетила предприятие, занимающееся деятельностью ресторанов и предоставлением услуг мобильного питания в Светловодском районе.

Одна из сотрудниц, Светлана (имя изменено), обратилась с просьбой разъяснить законность действий её работодателя. Женщина рассказала, что работает поваром на предприятии уже 5 лет и имеет III группу инвалидности. За весь период работы ей предоставлялся основной ежегодный отпуск продолжительностью 24 календарных дня и ежегодный дополнительный отпуск за работу во вредных и тяжёлых условиях труда, согласно условиям коллективного договора, продолжительностью 3 календарных дня. Руководитель предприятия объяснил Светлане, что, поскольку ей предоставляется ежегодный дополнительный отпуск за работу во вредных и тяжёлых условиях труда, 2 дня льготного отпуска как лицу с инвалидностью III группы ей не предоставляются.

Инспектор проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что работодатель допустил ошибку при определении продолжительности и порядка предоставления ежегодных отпусков. Она объяснила руководителю предприятия и Светлане, что законодательство гарантирует лицам с инвалидностью I и II групп предоставление ежегодного основного отпуска продолжительностью 30 календарных дней, а лицам с инвалидностью III группы — 26 календарных дней (часть 7 статьи 6 Закона Украины «Об отпусках»).

Конкретная продолжительность дополнительного отпуска за работу во вредных и тяжёлых условиях труда устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и времени занятости работника в этих условиях. У Светланы дополнительный отпуск за работу во вредных и тяжёлых условиях труда, согласно условиям коллективного договора, по результатам аттестации рабочих мест и времени занятости в этих условиях, определён продолжительностью 3 календарных дня.

Однако если у работника, согласно коллективному договору, есть право на ежегодный дополнительный отпуск за работу во вредных и тяжёлых условиях труда и за особый характер труда, которые предусмотрены статьёй 7 и пунктами 1 и 2 части 1 статьи 8 Закона Украины «Об отпусках», то тогда ежегодный дополнительный отпуск предоставляется сверх ежегодного основного отпуска по одному основанию, выбранному работником, то есть дополнительный отпуск за работу во вредных и тяжёлых условиях труда или за особый характер труда.

Прислушавшись к разъяснениям и рекомендациям инспектора, работодатель признал свою ошибку. В результате Светлане по её заявлению были предоставлены неиспользованные за 5 лет дни ежегодного основного отпуска как лицу с инвалидностью III группы.

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