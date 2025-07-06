Практика судов
  1. В Украине

Можно ли не предоставлять дни льготного отпуска лицу с инвалидностью, имеющему работу с вредными условиями труда

07:00, 6 июля 2025
Работник с инвалидностью III группы имеет право на 26 календарных дней ежегодного основного отпуска независимо от наличия дополнительного отпуска за вредные условия труда.
Можно ли не предоставлять дни льготного отпуска лицу с инвалидностью, имеющему работу с вредными условиями труда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юго-Восточное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда разъяснило, можно ли не предоставлять дни льготного отпуска лицу с инвалидностью, которое работает во вредных условиях труда.

В частности, специалист управления инспекционной деятельности в Кировоградской области посетила предприятие, занимающееся деятельностью ресторанов и предоставлением услуг мобильного питания в Светловодском районе.

Одна из сотрудниц, Светлана (имя изменено), обратилась с просьбой разъяснить законность действий её работодателя. Женщина рассказала, что работает поваром на предприятии уже 5 лет и имеет III группу инвалидности. За весь период работы ей предоставлялся основной ежегодный отпуск продолжительностью 24 календарных дня и ежегодный дополнительный отпуск за работу во вредных и тяжёлых условиях труда, согласно условиям коллективного договора, продолжительностью 3 календарных дня. Руководитель предприятия объяснил Светлане, что, поскольку ей предоставляется ежегодный дополнительный отпуск за работу во вредных и тяжёлых условиях труда, 2 дня льготного отпуска как лицу с инвалидностью III группы ей не предоставляются.

Инспектор проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что работодатель допустил ошибку при определении продолжительности и порядка предоставления ежегодных отпусков. Она объяснила руководителю предприятия и Светлане, что законодательство гарантирует лицам с инвалидностью I и II групп предоставление ежегодного основного отпуска продолжительностью 30 календарных дней, а лицам с инвалидностью III группы — 26 календарных дней (часть 7 статьи 6 Закона Украины «Об отпусках»).

Конкретная продолжительность дополнительного отпуска за работу во вредных и тяжёлых условиях труда устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и времени занятости работника в этих условиях. У Светланы дополнительный отпуск за работу во вредных и тяжёлых условиях труда, согласно условиям коллективного договора, по результатам аттестации рабочих мест и времени занятости в этих условиях, определён продолжительностью 3 календарных дня.

Однако если у работника, согласно коллективному договору, есть право на ежегодный дополнительный отпуск за работу во вредных и тяжёлых условиях труда и за особый характер труда, которые предусмотрены статьёй 7 и пунктами 1 и 2 части 1 статьи 8 Закона Украины «Об отпусках», то тогда ежегодный дополнительный отпуск предоставляется сверх ежегодного основного отпуска по одному основанию, выбранному работником, то есть дополнительный отпуск за работу во вредных и тяжёлых условиях труда или за особый характер труда.

Прислушавшись к разъяснениям и рекомендациям инспектора, работодатель признал свою ошибку. В результате Светлане по её заявлению были предоставлены неиспользованные за 5 лет дни ежегодного основного отпуска как лицу с инвалидностью III группы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда отпуск инвалидность трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Средства от лицензий игорного бизнеса, которые ранее шли на программы МОН и Минздрава, передадут на оборонные закупки – изменения в бюджет

В настоящее время средства, полученные в качестве платы за лицензии на проведение азартных игр, должны идти на печать учебников и закупку лекарственных средств, но правительство планирует перенаправить их на закупку военной техники.

Положения Уголовного кодекса, запрещающие применение закона об уголовной ответственности по аналогии, касаются не всех норм УК – Верховный Суд

КУС ВС указал, что положения Уголовного кодекса, запрещающие применение закона об уголовной ответственности по аналогии, касаются не всех норм УК, а лишь тех, которые устанавливают противоправность и наказуемость деяний, тогда как нормы ст. 72 УК по своей сути являются регулятивными.

Нардепы сделали шаг к раскрытию налоговой данных с банковских счетов граждан – рекомендовали законопроект

Комитет Даниила Гетманцева рекомендовал законопроект о ведении Налоговой реестра банковских счетов и сейфов всех граждан.

Галина Третьякова анонсировала законопроект об отмене «пенсионных привилегий» военным, не участвовавшим в боевых действиях

«Есть несправедливость – военные, которые не задействовались в боевых действиях, тоже имеют привилегии, в отличие от военных, которые являются УБД – это тема следующих законов» – Галина Третьякова.

МВФ требует от Украины быстро принять закон, который предусматривает до 23% налогов с продажи гражданами товаров через онлайн-платформы

МВФ указал, что Украина должна быстро принять законопроект, который предусматривает налогообложение и раскрытие банковской тайны в отношении движения и остатка средств на счетах продавцов, предоставляющих услуги или продающих товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Бабій
    Роман Бабій
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Роман Сацький
    Роман Сацький
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Кармазін
    Олександр Кармазін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Назарій Дулебко
    Назарій Дулебко
    голова Сихівського районного суду м. Львова