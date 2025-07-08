По поручению Трампа США отправят Украине дополнительное оборонительное вооружение

США направят Украине новый пакет оборонной помощи по поручению президента Дональда Трампа.

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Министерство обороны США объявило об отправке дополнительного оборонительного вооружения для Украины по поручению президента Дональда Трампа.

В заявлении представителя Пентагона Шона Парнелла относительно военной помощи Украине сказано следующее:

«По указанию президента Трампа Министерство обороны направляет дополнительное оборонительное оружие Украине, чтобы украинцы могли защищать себя, пока мы работаем над обеспечением устойчивого мира и прекращением убийств. Наша структура по оценке президентом военных поставок по всему миру остаётся в силе и является неотъемлемой частью наших приоритетов обороны «Америка прежде всего».

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом, который он провёл 4 июля, «лучшим за все время».

В частности, в вечернем обращении Глава государства заявил, что его недавний разговор с Трампом был самым продуктивным из всех, которые происходили ранее.

Он добавил, что у Соединенных Штатов есть готовность помогать Украине системами ПВО Patriot.

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