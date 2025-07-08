В Киеве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы

В Киеве и области предупредили о грозе: она сохранится до конца дня 8 июля.

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В ближайший час с удержанием до конца дня 8 июля в Киеве и Киевской области ожидается гроза. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, уточняя, что погодное явление соответствует I уровню опасности (желтый).

Специалисты призывают жителей соблюдать правила безопасности:

Избегать нахождения рядом с рекламными щитами, линиями электропередач и большими деревьями.

Не парковать автомобили возле потенциально опасных объектов.

В случае чрезвычайных ситуаций:

Подтопление проезжей части или тротуаров — обращайтесь в диспетчерскую КК «Киевавтодор»: (044) 284-74-19.

— обращайтесь в диспетчерскую КК «Киевавтодор»: (044) 284-74-19. Падение деревьев или сломанные ветки — аварийная служба КО «Киевзеленстрой»: (044) 272-40-18.

— аварийная служба КО «Киевзеленстрой»: (044) 272-40-18. Угроза жизни из-за падения деревьев или веток — звоните спасателям: 101 или (044) 430-37-13 (КАРС).

— звоните спасателям: 101 или (044) 430-37-13 (КАРС). Травмы людей — скорая помощь: 103.

— скорая помощь: 103. Неисправность светофоров или дорожных знаков — обращайтесь в ЦОДР: 050-387-35-42.

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