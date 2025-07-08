У Минкультуры не предоставляли разрешений на проведение работ на остатках дворца Разумовского в Киеве

В министерстве заявили, что не предоставляли никаких разрешений на проведение работ.

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Министерство культуры и стратегических коммуникаций сообщило о возобновлении незаконных работ на территории остатков дворца последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского — памятника XVIII века, внесенного в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Представители Департамента культурного наследия МКСК оперативно выехали на место после сообщения о продолжении работ, несмотря на ранее наложенный запрет.

Хотя строительную технику на участке не зафиксировали, но фиксация предыдущих действий рабочих вызвала возмущение у местных жителей, которые обратились в Национальную полицию, указали в Минкультуры.

В министерстве подчеркнули, что не предоставляли никаких разрешений на проведение работ. Еще в апреле 2025 года застройщик был оштрафован на 170 тысяч гривен и обязан немедленно прекратить любую деятельность.

В настоящее время работы приостановлены, ситуация находится под контролем государства.

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