В Правительстве назвали министерство со вторым по величине бюджетом после Минобороны

Министерство применяет капитал для разных программ.

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Минсоцполитики имеет второй по размеру в Украине бюджет после Минобороны — он составляет 420 млрд грн. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович на саммите International Invest Summit: Jazz Business 2025, пишет Mind.

По словам Жолнович, министерство применяет средства для ряда социальных программ, в частности — в реализацию демографической стратегии, которая охватывает поддержку людей разного возраста. Одним из направлений является создание социальных детских садов на базе предприятий, что позволит женщинам совмещать карьеру с материнством.

«Есть еще много сервисов, например, для детей с инвалидностью — дневной уход и развитие, для тех, кто никогда не выходил из своего дома и был ответственен за родителей. Также Правительство поддерживает занятость людей пенсионного и предпенсионного возраста», — отметила министр.

С 2025 года в Украине появятся два новых типа социальных предприятий — в частности, тех, что работают по модели трудовой интеграции. Государство будет поддерживать такие бизнесы при условии, что они будут нанимать людей с инвалидностью.

До конца текущего года все социальные учреждения, которые ранее были единственными поставщиками услуг для людей с инвалидностью, будут трансформированы в предприятия и общества. Теперь рынок социальных услуг откроется для негосударственных поставщиков.

На данный момент 80% контрактов Минсоцполитики заключается с общественными организациями и ФЛП, которые освобождаются от уплаты НДФЛ, подчеркнула Жолнович.

Отдельно она рассказала об инициативе «Центры жизнестойкости» — это пространства, где оказывается поддержка семьям, в которых родились дети с инвалидностью, предоставляются услуги временного отдыха для людей с инвалидностью, а также жилье для ВПО.

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