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Кабмин обратится к Комиссии по отбору директора БЭБ с предложением повторно подать кандидатуры

21:40, 7 июля 2025
В правительстве подчеркнули, что «данное решение полностью соответствует положениям закона о Бюро экономической безопасности и обеспечивает надлежащее соблюдение процедур назначения руководства БЭБ».
Кабмин обратится к Комиссии по отбору директора БЭБ с предложением повторно подать кандидатуры
Фото: kmu.gov.ua
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», члены конкурсной комиссии по отбору директора БЭБ определили победителем конкурса Александра Цивинского. А послы стран G7 в Украине приветствовали завершение отбора директора Бюро экономической безопасности. 

Однако 7 июля стало известно, что Правительство обратится к Комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут соответствовать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности.

«Кабинет Министров Украины на очередном заседании рассмотрел представление Комиссии по отбору Директора Бюро экономической безопасности Украины о назначении на должность директора БЭБ. Правительством также были изучены дополнительные материалы, предоставленные, в частности, Службой безопасности Украины, которые касаются вопросов национальной безопасности и содержат соответствующие оценки безопасности. По результатам всестороннего рассмотрения представленных материалов и с учетом составляющей безопасности, члены Кабинета министров Украины единогласно приняли решение обратиться к Комиссии по отбору Директора Бюро экономической безопасности Украины с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут соответствовать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности», — сообщили в правительстве.

В сообщении также сказано, что данное решение полностью соответствует положениям закона «О Бюро экономической безопасности» и обеспечивает надлежащее соблюдение процедур назначения руководства БЭБ.

«Кабинет министров Украины остается приверженным принципам прозрачности и ответственности в процессе формирования руководства всех органов исполнительной власти Украины», — резюмировали в сообщении.

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Кабинет Министров Украины бюро экономической безопасности

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