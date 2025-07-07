Владимир Зеленский анонсировал специальное совещание с послами Украины и назвал ожидания

Владимир Зеленский сообщил, что совещание с украинскими послами состоится через две недели.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский через несколько недель проведет спецсовещание с послами страны. Он ожидает от них результатов по санкциям против РФ и помощи Украине. Об этом он сказал во время вечернего обращения 7 июля.

«Говорили с министром иностранных дел Украины относительно специального совещания с украинскими послами – уже через две недели состоится эта наша встреча. Я ожидаю абсолютно конкретных результатов по каждому региону – прежде всего по санкциям против России, по поддержке обороны Украины и по привлечению внимания наших партнеров к проектам восстановления в Украине», – сказал он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения, в частности среди дипломатов и должностных лиц внутри страны.

Кроме того, глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Президент Владимир Зеленский уже принял «определенные кадровые решения» по смене руководителей некоторых зарубежных учреждений.

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