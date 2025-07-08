«Откройте доказательства вины! Я не буду за вас работать», – бывшего председателя Приморского райсуда Одессы решили уволить за критику прокуроров и неэтичное поведение

Судью Сергея Кичмаренко обвинили в нарушении принципа состязательности и неэтичном поведении в судебном процессе.

Источник фото: 368.media

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Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 7 июля 2025 года предложила уволить председателя Приморского райсуда города Одессы в 2006-2024 годах Сергея Кичмаренко.

Также судья отстранен от осуществления правосудия до окончательного решения Высшего совета правосудия в его дисциплинарном деле.

Рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Сергея Кичмаренко длилось более года – дисциплинарная палата ВСП открыла дело еще 24 июня 2024 года.

Основанием для открытия дисциплинарного дела стала жалоба Одесской областной прокуратуры.

Недовольство прокуратуры вызвали действия судьи в уголовном деле по обвинению семи граждан в присвоении, растрате имущества и завладении им путем злоупотребления служебным положением (уголовное производство было зарегистрировано еще в марте 2014 года).

Речь идет о незавершенном строительстве глубоководного выпуска сточных вод города Одессы от станции биологической очистки «Северная» в море, известной также как объект «Глубоководный выпуск».

Стоимость проекта строительства, утвержденного еще в 2010 году, составляла более 585 миллионов гривен, но предприятие, которое обязалось выполнить необходимые работы, согласилось выполнить их почти за 575,5 млн. грн. гривен, то есть несколько дешевле.

Семь человек, работавших на разных должностях в частных и государственных предприятиях, причастных к реализации проекта, следствие обвинило в присвоении средств и завышении стоимости работ.

В СМИ указанная история получила название «схема Тарпана» - речь идет о действиях бывшего одесского предпринимателя и политика Руслана Тарпана по завладению более чем 244 млн. гривен, которые были выделены для реализации проекта. Руслан Тарпан находится в международном розыске, а его имущество уже передано в АРМА.

Однако 29 декабря 2023 года коллегия судей (председатель – Сергей Кичмаренко) оправдала всех семерых обвиняемых в связи с недоказанностью их вины.

Одесская областная прокуратура отметила, что во время рассмотрения уголовного дела Сергей Кичмаренко допустил нарушение принципа состязательности процесса, а также пренебрежительно относился к прокурорам, поддерживавшим государственное обвинение в судебном процессе.

Также, по мнению прокуратуры, со стороны суда фактически происходило затягивание рассмотрения дела – судебный процесс продолжался с 2019 года по 2023 год. За время судебного процесса не состоялось 35 судебных заседаний – 15 по вине суда, 13 заседаний сорвались по вине защиты и 7 заседаний не состоялись из-за неприбытия прокуроров.

Прокуратура в своей жалобе обратила внимание на следующие высказывания Сергея Кичмаренко в адрес прокуроров во время судебных заседаний:

«Вы обвиняете людей непонятно в чем»

«Люди должны защищаться!»

«Откройте доказательства вины! Я не буду за вас работать. Я слышу от вас только общие слова»

«Заявите самоотвод!»

«Это преступление не поддерживать обвинение! Вы не приходите в заседание уже не в первый раз. Жду график открытия вами доказательств»

«Это все ваши предположения»

"Они что, должны без прибыли работать? Они выиграли тендер, чтобы иметь прибыль"

«Откройте УПК, почитайте как решаются ходатайства»

«Откажитесь тогда от обвинения!».

При рассмотрении дисциплинарного дела Сергей Кичмаренко свое поведение объяснил непрофессиональными действиями стороны обвинения в первые годы судебного процесса – прокуроры медлили с предоставлением доказательств в деле и много рассказывали о второстепенных нюансах дела.

Кроме того, по мнению судьи, сторона обвинения вела против него информационную войну, поскольку материалы уголовного производства время от времени появлялись в СМИ и в социальных сетях с критическими комментариями.

Впрочем, член Высшего совета правосудия Татьяна Бондаренко обратила внимание, что требования, которые Сергей Кичмаренко выдвигал к прокурорам, были несколько странными.

«А почему вы вообще-то требовали от прокуроров? Ну не представляют они те или иные доказательства, но это же их проблема, а не суда. Вы просто могли дать оценку позиции прокуратуры в совещательной комнате. Для чего вы втянулись в эти дискуссии с прокурорами?» – отметила Татьяна Бондаренко.

«Они два года зачитывали ходатайства, не открывая доказательства. Такое поведение недопустимо. Это нарушение права граждан на защиту, поскольку обвиняемые должны знать, в чем их обвиняют», – рассказал судья членам ВСП.

Также в поддержку судьи коллектив судей Приморского райсуда города Одессы направил в ВСП письмо с просьбой не применять к экс-председателю суда наиболее строгое дисциплинарное взыскание.

Однако дисциплинарная палата ВСП в итоге решила наказать судью максимально.

Член Высшего совета правосудия Николай Мороз предложил привлечь Сергея Кичмаренко к дисциплинарному взысканию именно в виде увольнения его с должности.

При этом секретарь Первой дисциплинарной палаты ВСП Алла Котелевец предложила альтернативный вид взыскания – отстранение на два месяца от правосудия с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи с обязательным направлением в Национальную школу судей для прохождения курса повышения квалификации по программе «процессуальные и методические аспекты судебного допроса» и с последующим квалификационным оцениванием для подтверждения способности осуществлять правосудие.

Однако большинство голосов – два, получило именно предложение Николая Мороза. За увольнение Сергея Кичмаренко проголосовали члены ВСП Юлия Бокова и Татьяна Бондаренко.

Впрочем, окончательную точку в дисциплинарном деле судьи поставит все же Высший совет правосудия в пленарном составе.

Автор Вячеслав Хрипун

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