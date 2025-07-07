Трамп отложит повышение тарифов для стран ЕС до 1 августа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что указ Дональда Трампа отложит начало действия тарифов для большинства стран с 9 июля до 1 августа.

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Президент США Дональд Трамп подпишет исполнительный указ об отсрочке действия тарифов для ЕС до 1 августа. Об этом сообщил ClashReport со ссылкой на Белый дом.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что указ Трампа, который он должен подписать в понедельник, отложит начало действия тарифов для большинства стран с 9 июля до 1 августа.

Ливитт сказала, что еще 12 стран получат письма от президента с новыми тарифными ставками в ответ в понедельник. Другие письма будут отправлены в ближайшие дни, добавила она.

«Эти страны продолжают переговоры с Соединенными Штатами. Мы увидели много положительных событий в правильном направлении», — сказала Ливитт.

Напомним, Трамп объявил паузу на 90 дней по тарифам для всех стран, кроме Китая.

Ранее апелляционный суд США поддержал тарифы Трампа против Китая и ЕС.

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