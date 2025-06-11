Апелляционный суд США поддержал тарифы Трампа против Китая и ЕС

Апелляционный суд считает, что тарифы Трампа могут оставаться в силе до июля.

Фото: mis.dp.ua

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Апелляционный суд Федерального округа в Вашингтоне поддержал президента США Дональда Трампа, позволив его администрации временно сохранить глобальные таможенные тарифы. Это решение стало промежуточной победой для Трампа, чей экономический курс вызвал острые споры. Как сообщает Bloomberg, суд приостановил решение нижестоящей инстанции, которая признала тарифы незаконными, и назначил слушания по существу на 31 июля 2025 года. До этого времени пошлины останутся в силе, если Верховный Суд не вмешается.

Суть дела

Спор касается использования президентом Трампом таможенных тарифов как инструмента экономической политики. Речь идет о 10% глобальном тарифе, так называемых «тарифах на День освобождения» от 2 апреля, а также дополнительных мерах против Китая, Канады и Мексики, которые администрация оправдывает борьбой с наркотрафиком. Для введения этих тарифов Трамп ссылается на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года, который позволяет президенту принимать экономические меры в случае чрезвычайных ситуаций.

В прошлом месяце Федеральный суд по международной торговле признал эти тарифы незаконными, заявив, что президент превысил свои полномочия, а заявления о «чрезвычайных ситуациях» не были достаточно обоснованы. Администрация Трампа обжаловала это решение, подав апелляцию, которую суд удовлетворил, временно оставив пошлины в силе.

Позиции сторон

Администрация Трампа настаивает, что тарифы необходимы для защиты американского производства, рабочих мест и национальных интересов. Правительство утверждает, что отмена тарифов ослабит позиции США в торговой дипломатии и ограничит президентские полномочия, предусмотренные законом IEEPA. Администрация также отмечает, что пошлины являются инструментом для борьбы с экономическими вызовами, в частности наркотрафиком и неравными торговыми условиями.

Истцы, в которые входят компании во главе с нью-йоркским импортером вина V.O.S. Selections Inc. и 12 штатов под руководством демократов, утверждают, что тарифы наносят ущерб экономике. Они заявляют, что пошлины повышают цены, снижают продажи и угрожают банкротством бизнесам. Адвокат истцов Джеффри Шваб из Liberty Justice Center отметил: «Все суды, которые рассматривали суть дела, уже признавали эти тарифы незаконными, и мы верим, что Апелляционный суд также это увидит».

Что решил суд

Апелляционный суд Федерального округа в Вашингтоне 10 июня 2025 года удовлетворил ходатайство администрации Трампа, приостановив решение Федерального суда по международной торговле. Суд признал, что правительство предоставило достаточные аргументы для сохранения тарифов на период рассмотрения апелляции, отметив «исключительное значение» дела. Устные слушания по существу назначены на 31 июля 2025 года, и до этого времени пошлины останутся в силе, если не будет вмешательства Верховного Суда.

Последствия и контекст

Решение суда принято в период напряженной торговой политики США. За месяц до завершения 90-дневной паузы, объявленной Трампом по новым «зеркальным» тарифам, экономическая ситуация остается нестабильной. Если до 9 июля 2025 года не будут достигнуты новые торговые соглашения, тарифы могут резко вырасти, в том числе до 50% на импорт из ЕС. В то же время США и Китай сообщили о предварительном соглашении для снижения напряжения в торговле после переговоров в Лондоне.

Тарифы Трампа вызвали неоднозначную реакцию: одни считают их защитой американской экономики, другие - причиной нестабильности на глобальных рынках, которые потеряли и вернули триллионы долларов капитализации за последние недели. Следующий этап судебного разбирательства определит, имел ли президент право использовать закон о чрезвычайных полномочиях для введения пошлин, и может повлиять на торговую политику США в будущем.

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