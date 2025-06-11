Апеляційний суд США підтримав тарифи Трампа проти Китаю та ЄС

Апеляційний суд вважає, що тарифи Трампа можуть залишатися чинними до липня.

Фото: mis.dp.ua

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Апеляційний суд Федерального округу у Вашингтоні підтримав президента США Дональда Трампа, дозволивши його адміністрації тимчасово зберегти глобальні митні тарифи. Це рішення стало проміжною перемогою для Трампа, чий економічний курс викликав гострі суперечки. Як повідомляє Bloomberg, суд призупинив рішення нижчої інстанції, яка визнала тарифи незаконними, і призначив слухання по суті на 31 липня 2025 року. До цього часу мита залишаться чинними, якщо Верховний Суд не втрутиться.

Суть справи

Суперечка стосується використання президентом Трампом митних тарифів як інструменту економічної політики. Йдеться про 10% глобальний тариф, так звані «тарифи на День визволення» від 2 квітня, а також додаткові заходи проти Китаю, Канади та Мексики, які адміністрація виправдовує боротьбою з наркотрафіком. Для запровадження цих тарифів Трамп посилається на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) 1977 року, який дозволяє президентові вживати економічних заходів у разі надзвичайних ситуацій.

Минулого місяця Федеральний суд з міжнародної торгівлі визнав ці тарифи незаконними, заявивши, що президент перевищив свої повноваження, а заяви про «надзвичайні ситуації» не були достатньо обґрунтовані. Адміністрація Трампа оскаржила це рішення, подавши апеляцію, яку суд задовольнив, тимчасово залишивши мита чинними.

Позиції сторін

Адміністрація Трампа наполягає, що тарифи необхідні для захисту американського виробництва, робочих місць і національних інтересів. Уряд стверджує, що скасування тарифів послабить позиції США у торговельній дипломатії та обмежить президентські повноваження, передбачені законом IEEPA. Адміністрація також наголошує, що мита є інструментом для боротьби з економічними викликами, зокрема наркотрафіком і нерівними торговими умовами.

Позивачі, до яких входять компанії на чолі з нью-йоркським імпортером вина V.O.S. Selections Inc. та 12 штатів під керівництвом демократів, стверджують, що тарифи завдають шкоди економіці. Вони заявляють, що мита підвищують ціни, знижують продажі та загрожують банкрутством бізнесам. Адвокат позивачів Джеффрі Шваб із Liberty Justice Center зазначив: «Усі суди, що розглядали суть справи, вже визнавали ці тарифи незаконними, і ми віримо, що Апеляційний суд також це побачить».

Що вирішив суд

Апеляційний суд Федерального округу у Вашингтоні 10 червня 2025 року задовольнив клопотання адміністрації Трампа, призупинивши рішення Федерального суду з міжнародної торгівлі. Суд визнав, що уряд надав достатні аргументи для збереження тарифів на період розгляду апеляції, зазначивши «виняткове значення» справи. Усні слухання по суті призначено на 31 липня 2025 року, і до цього часу мита залишаться чинними, якщо не буде втручання Верховного Суду.

Наслідки та контекст

Рішення суду ухвалено в період напруженої торговельної політики США. За місяць до завершення 90-денної паузи, оголошеної Трампом щодо нових «дзеркальних» тарифів, економічна ситуація залишається нестабільною. Якщо до 9 липня 2025 року не буде досягнуто нових торговельних угод, тарифи можуть різко зрости, зокрема до 50% на імпорт із ЄС. Водночас США та Китай повідомили про попередню угоду для зниження напруги в торгівлі після переговорів у Лондоні.

Тарифи Трампа викликали неоднозначну реакцію: одні вважають їх захистом американської економіки, інші — причиною нестабільності на глобальних ринках, які втратили й повернули трильйони доларів капіталізації за останні тижні. Наступний етап судового розгляду визначить, чи мав президент право використовувати закон про надзвичайні повноваження для запровадження мит, і може вплинути на торговельну політику США в майбутньому.

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