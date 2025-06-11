США та Китай досягли торговельної угоди — про що домовилися сторони

Вашингтон та Пекін досягли згоди щодо рамкової угоди, яка має на меті повернути на правильний шлях торговельне перемир’я між двома країнами.

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Сполучені Штати Америки та Китай домовилися про рамкову угоду щодо повернення до торговельного перемир'я та скасування експортних обмежень Пекіну на рідкісноземельні елементи. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, після двох днів переговорів у Лондоні міністр торгівлі США Говард Лутнік повідомив, що рамкова угода «додає змісту» до домовленості, досягнутої минулого місяця в Женеві, щодо зниження взаємних тарифів, які сягнули руйнівних трицифрових показників.

За його словами, нова домовленість у Лондоні передбачає скасування китайських обмежень на експорт рідкісноземельних мінералів і магнітів.

Однак деталей він не надав.

«Ми досягли рамкової угоди щодо реалізації женевського консенсусу та домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови двох президентів», – зазначив Лутнік.

Він вказав, що тепер обидві сторони представлять угоду своїм лідерам для затвердження.

«Якщо її буде схвалено, ми розпочнемо реалізацію», – зазначив міністр торгівлі.

Сторони мають час до 10 серпня, аби узгодити повноцінну угоду.

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