Маск заявив, що шкодує про деякі свої пости про Трампа

Ілон Маск зазначив, що деякі пости про Дональда Трампа зайшли надто далеко.

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Як відомо, президент США Дональд Трамп та американський бізнесмен Ілон Маск влаштували публічну сварку.

Згодом Ілон Маск заявив, що його дописи про президента США Дональда Трампа минулого тижня «зайшли надто далеко». Про це він повідомив у соцмережі X.

«Я шкодую про деякі свої пости про президента Трампа минулого тижня. Вони зайшли надто далеко», - зазначив він.

Додамо, Ілон Маск підтримав ідею імпічменту Дональду Трампу.

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