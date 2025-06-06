Ілон Маск підтримав ідею імпічменту Дональду Трампу

Ілон Маск погодився, що Дональду Трампу треба оголосити імпічмент і замінити його Джей Ді Венсом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американський бізнесмен Ілон Маск підтримав ідею оголошення імпічменту президентові США Дональду Трампу, а його місце має зайняти віцепрезидент Джей Ді Венс. Маск перепостив у соцмережі Х допис свого шанувальника, журналіста з Малайзії Іана Майлза Чонга.

Кореспондент зазначив: «Президент проти Ілона. Хто переможе? Я ставлю на Ілона. Трампа слід піддати імпічменту, а його місце має зайняти Джей Ді Венс».

Маск прокоментував цей допис одним словом: «Так».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.