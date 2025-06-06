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Илон Маск поддержал идею импичмента Дональду Трампу

08:13, 6 июня 2025
Илон Маск согласился, что Дональду Трампу нужно объявить импичмент и заменить его на Джей Ди Вэнса.
Илон Маск поддержал идею импичмента Дональду Трампу
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Американский бизнесмен Илон Маск поддержал идею объявления импичмента президенту США Дональду Трампу, а его место должен занять вице-президент Джей Ди Вэнс. Маск репостнул в соцсети X запись своего поклонника, журналиста из Малайзии Иана Майлза Чонга.

Корреспондент отметил: «Президент против Илона. Кто победит? Я ставлю на Илона. Трампа следует подвергнуть импичменту, а его место должен занять Джей Ди Вэнс».

Маск прокомментировал эту запись одним словом: «Да».

 

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США Дональд Трамп Илон Маск

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