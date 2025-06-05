Детектив БЭБ и следователь полиции в Киевской области требовали взятку в $150 тисяч у предпринимателя, — НАБУ

За такую ​​сумму они обещали гарантировать избегание уголовного преследования и разблокирования счетов.

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НАБУ и САП разоблачили бывшего детектива Бюро экономической безопасности и экс-следователя полиции Киевской области в вымогательстве взятки в размере 150 тысяч долларов у предпринимателя. Об этом сообщает НАБУ.

Установлено, что именно такую сумму, по словам подозреваемых, необходимо было уплатить для избежания уголовного преследования и разблокировки счетов. Они оказывали психологическое давление на предпринимателя, убеждая его в неизбежности получения подозрения, судебного приговора и последующей конфискации имущества, отметили в НАБУ.

После открытия уголовного производства обоих мужчин уволили с занимаемых должностей.

Действия задержанных квалифицированы по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, бывшему сотруднику полиции предъявлено еще одно подозрение — по части 1 статьи 263 УК Украины. Следствие установило, что он незаконно приобрел и хранил огнестрельное оружие и боеприпасы, которые были обнаружены во время обыска.

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