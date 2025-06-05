Акции Tesla обвалились после перепалки Трампа с Маском

Котировки Tesla с начала торгов обвалились почти ена 9%.

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Как известно, Илон Маск заявил, именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы. Это была реакция на слова Дональда Трампа, заявившего журналистам, что он «очень разочарован» Маском, ведь он не одобрил законопроект американского президента о налогах и расходах.

Тем временем акции Tesla обвалились на фоне публичного конфликта Трампа и Маска.

Котировки Tesla с начала торгов 5 июня обвалились почти на 9%, по данным бирж.

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