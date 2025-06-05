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Илон Маск заявил, что Трамп без него проиграл бы выборы

20:40, 5 июня 2025
Илон Маск считает, что без его поддержки президент США Дональд Трамп не смог бы победить на выборах.
Илон Маск заявил, что Трамп без него проиграл бы выборы
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Илон Маск заявил, именно благодаря его поддержке Дональд Трамп выиграл президентские выборы. Об этом он написал в соцсети X.

«Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а в Сенате республиканцы имели бы только 51 на 49 голосов», — сообщил Маск.

В следующем посте он добавил: «Такая неблагодарность».

Это была реакция на слова Дональда Трампа, заявившего журналистам, что он «очень разочарован» Маском, ведь он не одобрил законопроект американского президента о налогах и расходах.

Трамп утверждал, что Маск «знал этот законопрект лучше, чем кто-либо в администрации», что в свою очередь Маск сразу опроверг.

«Неправда, этот законопроект мне ни разу не показывали, его приняли ночью так быстро, что почти никто в Конгрессе даже не успел его прочитать!», — написал он.

Тем временем акции Tesla обвалились на фоне публичного конфликта Трампа и Маска. 

Котировки Tesla с начала торгов 5 июня обвалились почти на 9%, по данным бирж.

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Дональд Трамп Илон Маск

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