Ілон Маск заявив, що Трамп без нього програв би вибори

Ілон Маск заявив, саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори. Про це він написав в соцмережі X.

«Без мене Трамп би програв вибори, демократи контролювали б Палату представників, а в Сенаті республіканці мали б лише 51 на 49 голосів», — повідомив Маск.

У наступному пості він додав: «Така невдячність».

Це була реакція на слова Дональда Трампа, який заявив журналістам, що він «дуже розчарований» Маском, адже він не схвалив законопроект американського президента про податки та витрати.

Трамп стверджував, що Маск «знав цей законопрект краще, ніж будь-хто в адміністрації», що в свою чергу Маск одразу спростував.

«Неправда, цей законопроект мені жодного разу не показували, його ухвалили посеред ночі так швидко, що майже ніхто в Конгресі навіть не встиг його прочитати!», — написав він.

Тим часом акції Tesla обвалилися на тлі публічного конфлікту Трампа та Маска.

Котирування Tesla з початку торгів 5 червня впали майже на 9%, за даними бірж.

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