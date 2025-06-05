Практика судів
  1. У світі

Ілон Маск заявив, що Трамп без нього програв би вибори

20:40, 5 червня 2025
Ілон Маск вважає, що без його підтримки президент США Дональд Трамп не зміг би перемогти на виборах.
Ілон Маск заявив, що Трамп без нього програв би вибори
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ілон Маск заявив, саме завдяки його підтримці Дональд Трамп виграв президентські вибори. Про це він написав в соцмережі X.

«Без мене Трамп би програв вибори, демократи контролювали б Палату представників, а в Сенаті республіканці мали б лише 51 на 49 голосів», — повідомив Маск. 

У наступному пості він додав: «Така невдячність».

Це була реакція на слова Дональда Трампа, який заявив журналістам, що він «дуже розчарований» Маском, адже він не схвалив законопроект американського президента про податки та витрати.

Трамп стверджував, що Маск «знав цей законопрект краще, ніж будь-хто в адміністрації», що в свою чергу Маск одразу спростував.

«Неправда, цей законопроект мені жодного разу не показували, його ухвалили посеред ночі так швидко, що майже ніхто в Конгресі навіть не встиг його прочитати!», — написав він.

Тим часом акції Tesla обвалилися на тлі публічного конфлікту Трампа та Маска.

Котирування Tesla з початку торгів 5 червня впали майже на 9%, за даними бірж.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Дональд Трамп Ілон Маск

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затримання на дорозі, проходження ВЛК під загрозою побиття та фіктивний медогляд – суд визнав незаконними дії ТЦК

Мобілізація та направлення до військової частини визнані судом повністю незаконними, хоча позивач вже давно у лавах ЗСУ.

Визнання судом протиправності мобілізації пропонується внести до переліку підстав для звільнення зі служби

Однією з підстав для звільнення з військової служби пропонується визначити набрання законної сили рішенням суду, яким призов визнано протиправним.

Новим керівником секретаріату Вищої ради правосуддя може стати Ольга Булка

Ольга Булка вже очолювала секретаріат Вищої ради юстиції у 2011-2015 роках.

До 2028 року штат апаратів судів може бути повністю заповнений та забезпечений грошима – Вища рада правосуддя

Але потрібно, щоб інші гілки влади нарешті врахували пропозиції Ради правосуддя стосовно належного фінансування апаратів судів.

Рада суддів запропонувала Пленуму ВС звернутися до КСУ щодо визнання неконституційним «заморожування» мінімуму для розрахунку суддівської винагороди

Вже четвертий рік для розрахунку суддівської винагороди застосовується «заморожений» прожитковий мінімум у 2102 грн, в той час, як для розрахунку окладів НАБУ, САП, НАЗК застосовується «звичайний» мінімум в 3028 грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді