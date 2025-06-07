Визнання судом протиправності мобілізації пропонується внести до переліку підстав для звільнення зі служби

Однією з підстав для звільнення з військової служби пропонується визначити набрання законної сили рішенням суду, яким призов визнано протиправним.

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Якщо суд визнав процедуру мобілізації протиправною і рішення суду набрало законної сили, таку протиправно мобілізовану особу пропонується дозволити звільняти з військової служби. Таким чином пропонується вирішити дилему, з якою стикнулися адміністративні суди, коли людину було мобілізовано, до прикладу, взагалі без проведення медичного огляду чи без оформлення ТЦК будь-яких документів, рішення ТЦК про призов суд визнає протиправним, але ефективний спосіб захисту порушеного права не забезпечується, бо у законі про військову службу відсутня відповідна підстава для звільнення зі служби.

Відповідний законопроект 13345 про внесення зміни до ч. 4 статті 26 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо звільнення з військової служби за рішенням суду зареєстровано у Верховній Раді.

А саме, пропонується встановити, що військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, звільняються з військової служби зокрема у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду, яким визнано протиправним призов на військову службу під час мобілізації.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд виніс рішення, з якого випливає, що встановлення факту грубого порушення ТЦК процедури мобілізації не призводить до звільнення незаконно мобілізованого з військової служби (постанова у справі №160/2592/23 від 5 лютого 2025 року).

У справі було встановлено протиправні дії ТЦК щодо призову, оскільки не було проведено медичного обстеження ВЛК стану здоров`я позивача.

Суди першої та апеляційної інстанцій позов проти ТЦК задовольнили. Вони зазначили, що належним відновленням порушених прав позивача є відновлення становища особи, яке існувало до такого порушення прав, а тому необхідно зобов`язати військову частину прийняти рішення про звільнення позивача з військової служби.

Однак Верховний Суд, серед іншого, зазначив, що таке порушення не є підставою для звільнення позивача з військової служби відповідно до статті 26 Закону «Про військовий обов`язок і військову службу», адже вона визначає виключний перелік таких підстав.

Втім, як писала «Судово-юридична газета», Дніпропетровський окружний адмінсуд у справі №160/33452/24 стосовно мобілізації хворого на хронічний вірусний гепатит С з порушенням процедури проходження ВЛК висловив незгоду з позицією Верховного Суду.

«Суд дотримується позиції, що протиправні дії не можуть спричиняти правомірних наслідків, а обов`язок доведення придатності особи до військової служби лежить на суб`єкті владних повноважень. Інший підхід суперечив би принципам, які відрізняють суди адміністративної юрисдикції від інших видів юрисдикцій», зазначив суд першої інстанції.

Крім того, Дніпропетровський окружний адмінсуд висловив цікаву думку про те, що відсутність у статті 26 Закону «Про військовий обов`язок і військову службу» такої підстави для звільнення з військової служби як непроходження позивачем медичного огляду під час його призову є виключно свідченням того, що законодавець при написанні зазначеної норми виключав можливість проходження військової служби особою, яка є непридатною до служби або не пройшла медичний огляд.

В іншій справі 560/8465/24 йдеться про те, що ТЦК не лише не видав і не надав військовозобов’язаному оповіщення про його виклик і призов, а й здійснив призов без складання будь-яких документів та, відповідно, без надання позивачу жодного документу щодо його військового обліку та призову. У постанові від 16 квітня 2025 року по цій справі Сьомий апеляційний адміністративний суд визнав дії ТЦК щодо призову протиправними. Втім, зі служби звільнити такого мобілізованого неможливо, зокрема, з огляду на позицію Верховного Суду щодо наслідків незаконної мобілізації.

Ще один приклад – мобілізація чоловіка, який з 2006 року працював у виробничому структурному підрозділі «Івано-Франківська дистанція колії» регіональної філії «Львівська залізниця» AT «Укрзалізниця» на посаді монтера колії 3 розряду. Як випливає з рішення Хмельницького окружного адміністративного суду від 17 квітня 2025 року по цій справі 560/485/25, суд дослідив докази і встановив, що на день прийняття спірного наказу ТЦК позивач був заброньований у встановленому законом порядку та не підлягав призову на військову службу. ТЦК вказані обставини не спростував та не надав доказів, що могли б ці обставини спростувати. Суд визнав протиправним та скасував наказ начальника ТЦК про призов щодо позивача. Однак звільнити його зі служби в силу положень закону і позиції Верховного Суду неможливо.

У ще одній справі №520/22722/24 колегія суддів Другого апеляційного адміністративного суду дійшла висновку, що ТЦК, приймаючи рішення про призов чоловіка, який був заброньованим за всіма правилами та мав відстрочку, діяв необґрунтовано, без врахування всіх обставин справи, всупереч вимогам чинного законодавства. Однак чинним законодавством не передбачено звільнення з військової служби шляхом скасування наказу про призов на військову службу під час загальної мобілізації, в частині призову на військову службу під час мобілізації до військової частини. Таким чином, мобілізованого з порушенням законодавства чоловіка не можна звільнити з військової служби.

Автор: Наталя Мамченко

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