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Замість маленьких судів, в яких є один або два судді, краще створити великі суди, які будуть більш ефективними — РСУ

09:00, 6 червня 2025
Суди, в яких мало суддів, створюють більше проблем, ніж приносять користі.
Замість маленьких судів, в яких є один або два судді, краще створити великі суди, які будуть більш ефективними — РСУ
Джерело фото: РСУ
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У Раді суддів України вважають, що мережа місцевих загальних судів все ж має бути оптимізована, а суди укрупнені.

«Суди, в яких здійснюють правосуддя один, два або три судді не є ефективними. Як з точки зору організаційної спроможності, так і з точку зору наявності корупційних ризиків. Як тільки у невеличкому суді звільняється суддя або суддя просто йде на лікарняний, то в таких судах виникає організаційна криза – припиняється розгляд багатьох справ, неможливо сформувати колегію. Якщо суддя такого суду виконував обов’язки слідчого судді, то він вже не зможе розглядати кримінальну справу по суті. Аналогічна ситуація і з точку зору корупційних ризиків – в суді, який розташовується фактично у селі, дуже часто усі всіх знають, а відтак є можливість знайти «підхід» до місцевого судді», - розповів голова РСУ Богдан Моніч 5 червня під час роботи XIII Міжнародного Судово-правового форуму.

На думку голови Ради суддів, краще йти шляхом створення судів з великою кількістю суддів у штаті, оскільки в таких судах навіть звільнення одразу кількох суддів не створить організаційної кризи в роботі суду.

Головне ж, на що звернув увагу голова РСУ, це необхідність привести мапу судів у відповідність до актуального адміністративно-територіального устрою України.

«У нас з 2020 року існує ситуація, коли районні суди працюють в межах вже неіснуючих районів. Є випадки, коли замість кількох районів створено один, однак судів на його території залишається така ж кількість. Тобто на території одного району здійснюють правосуддя одразу 3 або 4 суди. Внаслідок цього виникає плутанина із підсудністю справ – не тільки громадяни, але навіть і судді не можуть розібратися, який саме суд повинен розглядати конкретну справу», - розповів Богдан Моніч.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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