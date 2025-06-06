У КМДА та обласних держадміністраціях пропонується запровадити заступників з питань оборони — законопроект про нацспротив

Заступника голови КМДА з питань оборони пропонується призначати за поданням Міністра оборони та за погодженням з Президентом та Кабміном.

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Законопроект 13347 щодо підготовки громадян до національного спротиву передбачає зміни до законів «Про місцеві державні адміністрації» та «Про столицю України – місто-герой Київ», якими пропонується вводяться спеціальні посади заступників голів КМДА та обласних держадміністрацій з питань оборони.

Такий заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань оборони призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою з числа військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, який відряджається до КМДА для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, за поданням Міністра оборони та за погодженням з Президентом та Кабміном.

Заступник голови обласної державної адміністрації з питань оборони призначається на посаду та звільняється з посади головою ОДА з числа військовослужбовців військових формувань, який (яка) відряджається до обласної державної адміністрації, для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, за поданням Міністра оборони України та за погодженням із Кабміном.

Заступник голови районної державної адміністрації з питань оборони призначається на посаду та звільняється з посади головою РДА з числа військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, який (яка) відряджається до районної державної адміністрації, для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, за поданням Міністра оборони України та за погодженням із головою ОДА.

Перші заступники та заступники голів місцевих державних адміністрацій заявляють про припинення своїх повноважень новопризначеним головам місцевих державних адміністрацій у день їх призначення, окрім заступника голови місцевої адміністрації з питань оборони, який припиняє свої повноваження за окремим рішенням новопризначеного голови місцевої адміністрації.

Також цим законопроектом пропонується встановити, що майно (цілісні майнові комплекси, будівлі, споруди, нежитлові приміщення, інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій) яке станом на 24 серпня 1991 року перебувало у віданні, володінні та/або користуванні республіканської всеукраїнською громадської організації колишнього Союзу РСР та в подальшому правонаступником, якого стало Товариство сприяння обороні України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», фінансування діяльності Центрів підготовки до нацспротиву пропонується здійснювати за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та Держбюджету. Відповідно до фінансово-економічних розрахунків сума коштів, необхідна для реалізації законопроекту на 2025 рік, становить 319,57 млн грн – за рахунок місцевих бюджетів. Має запрацювати 22 таких Центри. У них в 2025 році мають пройти відповідну підготовку 100 тисяч осіб.

Також «Судово-юридична газета» описувала, які зміни передбачає цей законопроект до законів про мобілізацію та про військову службу.

Автор: Наталя Мамченко

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