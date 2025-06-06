В КГГА и областных госадминистрациях предлагается ввести заместителей по вопросам обороны — законопроект о нацсопротивлении

Заместителя главы КГГА по вопросам обороны предлагается назначать по представлению Министра обороны и по согласованию с Президентом и Кабмином.

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Законопроект 13347 относительно подготовки граждан к национальному сопротивлению предусматривает изменения в законы «О местных государственных администрациях» и «О столице Украины – городе-герое Киеве», которыми предлагается ввести специальные должности заместителей глав КГГА и областных госадминистраций по вопросам обороны.

Такой заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам обороны назначается на должность и освобождается от должности Киевским городским головой из числа военнослужащих воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины, который командируется в КГГА для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с оставлением на воинской службе, по представлению Министра обороны и по согласованию с Президентом и Кабмином.

Заместитель главы областной государственной администрации по вопросам обороны назначается на должность и освобождается от должности главой ОГА из числа военнослужащих воинских формирований, который (которая) командируется в областную государственную администрацию для выполнения задач в интересах обороны государства и её безопасности с оставлением на воинской службе, по представлению Министра обороны Украины и по согласованию с Кабмином.

Заместитель главы районной государственной администрации по вопросам обороны назначается на должность и освобождается от должности главой РГА из числа военнослужащих воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины, который (которая) командируется в районную государственную администрацию для выполнения задач в интересах обороны государства и её безопасности с оставлением на воинской службе, по представлению Министра обороны Украины и по согласованию с главой ОГА.

Первые заместители и заместители глав местных государственных администраций заявляют о прекращении своих полномочий новоназначенным главам местных государственных администраций в день их назначения, кроме заместителя главы местной администрации по вопросам обороны, который прекращает свои полномочия по отдельному решению новоназначенного главы местной администрации.

Также этим законопроектом предлагается установить, что имущество (целостные имущественные комплексы, здания, сооружения, нежилые помещения, другие материально-технические ресурсы предприятий, учреждений и организаций), которое по состоянию на 24 августа 1991 года находилось в ведении, владении и/или пользовании республиканской всеукраинской общественной организации бывшего Союза ССР и в дальнейшем правопреемником которой стало Общество содействия обороне Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», финансирование деятельности Центров подготовки к нацсопротивлению предлагается осуществлять за счет средств соответствующих местных бюджетов и Госбюджета. В соответствии с финансово-экономическими расчетами сумма средств, необходимая для реализации законопроекта на 2025 год, составляет 319,57 млн грн – за счет местных бюджетов. Должно заработать 22 таких Центра. В них в 2025 году должны пройти соответствующую подготовку 100 тысяч человек.

Также «Судебно-юридическая газета» описывала, какие изменения предусматривает этот законопроект в законы о мобилизации и о воинской службе.

Автор: Наталя Мамченко

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