НАТО увеличит помощь Украине на 20 млрд евро — Рютте

Генсек НАТО Рютте сообщил, что в Брюсселе было согласовано предоставление Украине дополнительной военной помощи на сумму 20 миллиардов евро.

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Во время встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе было согласовано предоставление Украине дополнительной военной помощи на сумму 20 миллиардов евро. Об этом генсек НАТО Марк Рютте сказал на пресс-конференции по итогам Совета Украина-НАТО.

"Эта поддержка является ключевой для усиления обороноспособности Украины в противостоянии российской агрессии", - подчеркнул Рютте.

На встрече также говорилось о новом плане инвестиций НАТО для реагирования на рост глобальных угроз. По словам генсека, союзники должны довести расходы на оборону до 3,5% ВВП на основные нужды и 1,5% ВВП на инвестиции в инфраструктуру, оборону и промышленность.

Рютте отметил поддержку, которую страны-члены НАТО подтвердили накануне во время заседания контактной группы по обороне Украины.

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