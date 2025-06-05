НАТО збільшить допомогу Україні на 20 млрд євро — Рютте

Під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі було погоджено надання Україні додаткової військової допомоги на суму 20 мільярдів євро. Про це генсек НАТО Марк Рютте сказав на пресконференції за підсумками Ради Україна - НАТО.

«Ця підтримка є ключовою для посилення обороноздатності України у протистоянні російській агресії», — наголосив Рютте.

На зустрічі також ішлося про новий план інвестицій НАТО, для реагування на зростання глобальних загроз. За словами генсека, союзники мають довести витрати на оборону до 3,5% ВВП на основні потреби та 1,5% ВВП на інвестиції в інфраструктуру, оборону та промисловість.

Рютте відзначив підтримку, яку країни-члени НАТО підтвердили напередодні під час засідання контактної групи з питань оборони України.

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