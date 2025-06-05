В Верховной Раде зарегистрировали изменения в закон о национальном сопротивлении — как будут создавать центры подготовки и кто их должен финансировать

Среди задач нацсопротивления законопроект определяет подготовку населения к условиям жизнедеятельности в районах ведения боевых действий и на временно оккупированной территории, в том числе в интересах движения сопротивления.

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Широкая группа народных депутатов во главе с председателем парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Александром Завитневичем зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 13347 относительно подготовки граждан к национальному сопротивлению. Законопроект относительно нацсопротивления анонсировала заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук.

Ранее «Судебно-юридическая газета» описывала, какие изменения предусматривает этот законопроект в законы о мобилизации и о воинской службе. В частности, из последнего полностью исключается статья 10-1 о базовой общевойсковой подготовке в учреждениях высшего образования.

Вместо нормы о том, что подготовка к воинской службе включает начальную и базовую общевойсковую подготовку, устанавливается, что она включает подготовку соискателей образования к национальному сопротивлению.

Среди задач нацсопротивления – подготовка населения к условиям жизнедеятельности в районах ведения (военных) боевых действий и на временно оккупированной территории, в том числе в интересах движения сопротивления.

Руководство подготовкой к нацсопротивлению будет осуществлять Кабмин через центральные органы исполнительной власти, местные госадминистрации, сельских, поселковых, городских глав. Имущество для обеспечения подготовки является военным имуществом и закрепляется за воинскими частями (подразделениями) ВСУ.

Предлагается определить подразделения по нацсопротивлению, которыми станут структурные подразделения областной, Киевской городской государственной администрации (соответствующей военно-гражданской или военной администрации).

Во время осуществления мероприятий подготовки используется имущество органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений образования, спортивных учреждений, общественных организаций, Общества содействия обороне Украины, институтов гражданского общества, военных учебных заведений, учебных центров, воинских частей ВСУ, других составляющих сил безопасности и сил обороны.

Центры подготовки создаются, реорганизуются и ликвидируются областными, Киевским городским советами.

Для размещения Центров и их филиалов в пределах соответствующих административно-территориальных единиц используется инфраструктура (фонды) органов государственной власти и органов местного самоуправления и других учреждений и организаций.

Орган, который является учредителем Центра подготовки граждан к национальному сопротивлению, обязан обеспечить его финансирование в объеме расходов, необходимых для его полноценного функционирования и развития:

оплаты труда и выплаты начислений на заработную плату;

материально-технического оснащения;

содержания или аренды помещений и оплаты коммунальных услуг и страхования имущества;

закупки, эксплуатации (использования), обслуживания и хранения оружия, макетов (учебного) оружия, тренажерных комплексов, учебного медицинского оборудования, средств гражданской защиты и других предметов, необходимых для проведения тренировок и учений.

Финансирование

Финансирование деятельности Центров подготовки к нацсопротивлению осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов и Госбюджета. Центры подготовки могут получать дополнительное финансирование из других источников, не запрещенных законодательством.

Сельские, поселковые, городские советы в соответствии с изменениями должны будут принимать решения о выделении Центрам подготовки граждан к национальному сопротивлению земель, помещений, учебных материально-технических средств, обеспечивают размещение филиалов; выделять средства на финансирование филиалов Центров и осуществлять контроль за ними.

Также предусмотрено, что областной совет на пленарном заседании решает вопрос о выделении средств на финансирование Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Руководитель Центра подготовки к нацсопротивлению ежегодно в сроки, определенные органом-учредителем, подает на рассмотрение этого органа обоснованный бюджет на следующий год. Сокращение бюджета возможно при условии сохранения способности соответствующего Центра выполнять требования.

В соответствии с финансово-экономическими расчетами сумма средств, необходимая для реализации законопроекта на 2025 год, составляет 319,57 млн грн – за счет местных бюджетов. Должно заработать 22 таких Центра. В них в 2025 году должны пройти соответствующую подготовку 100 тысяч человек.

Использование огнестрельного оружия

Приобретение, хранение, перевозка и использование огнестрельного оружия и боеприпасов к нему Центрами подготовки происходит по согласованию с подразделением нацсопротивления и в порядке, определенном МВД.

В случае отсутствия доступа к учебно-материальной и полигонной базе воинских частей ВСУ, сил безопасности и сил обороны, Центры могут заключать по согласованию с подразделением национального сопротивления, с юрлицами, ФОП (физическими лицами-предпринимателями), которые осуществляют хозяйственную деятельность по функционированию стрелковых тиров, стрельбищ и охотничье-спортивных стендов и являются функционирующими объектами разрешительной системы органов внутренних дел, договоры о предоставлении услуг в сфере подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Такие юридические лица, ФОП, при наличии действующего договора, имеют право на использование, приобретение, перевозку и хранение для этих нужд огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, предусмотренных программой подготовки к нацсопротивлению в порядке, определенном МВД.

Подготовка соискателей образования

Предлагается установить, что подготовка к национальному сопротивлению соискателей профессионального предвысшего, высшего образования по дневной или дуальной форме получения образования начинается с 1 октября 2026 года.

Подготовка соискателей образования к нацсопротивлению проводится в учреждениях образования всех форм собственности за исключением военных учреждений.

Подготовка начинается на третьем уровне полного общего среднего образования и проводится в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего образования путем изучения учебного предмета «Защита Украины» и осуществления мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи.

Продолжение подготовки к национальному сопротивлению реализуется при продолжении получения образования на базе полного общего среднего образования в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования, учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения путем изучения учебной дисциплины «Основы национального сопротивления».

Учебная дисциплина «Основы национального сопротивления» включается в образовательные программы и учебные планы учреждений образования всех форм собственности, в которых граждане Украины на основе полного общего среднего образования по дневной или дуальной формам получают профессиональное предвысшее образование по степени профессионального младшего бакалавра или высшее образование по степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления), кроме образовательных программ и учебных планов для курсантов военных учебных заведений.

Дополнительным основанием для отчисления соискателей образования является неуспешная сдача итогового контроля или отказ соискателя образования от изучения учебной дисциплины «Основы национального сопротивления».

Автор: Наталя Мамченко

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