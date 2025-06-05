Астероид размером с авианосец пролетит возле Земли – где смотреть трансляцию и когда

В ночь с 5 на 6 июня мимо Земли пролетит астероид размером с авианосец.

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Астероид размером с авианосец пролетит мимо Земли в ночь с 5 на 6 июня.

Рекордное сближение 2008 DG5 с Землей должно произойти 5 июня в 23:59 по Гринвичу, указывает Space.com.

По оценкам Центра изучения околоземных объектов NASA (CNEOS), диаметр астероида составляет от 320 до 700 метров – это примерно как длина авианосца класса Gerald R. Ford.

В телескопах он будет выглядеть как яркая точка, а его пролет можно будет увидеть в онлайн-трансляции ниже:

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