Астероїд розміром з авіаносець пролетить біля Землі – де дивитися трансляцію і коли

У ніч з 5 на 6 червня повз Землю пролетить астероїд розміром з авіаносець.

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Астероїд розміром з авіаносець пролетить повз Землю у ніч з 5 на 6 червня.

Рекордне наближення 2008 DG5 до Землі має статися 5 червня о 23:59 за Гринвічем, вказує Space.com.

За оцінками Центру вивчення навколоземних об’єктів NASA (CNEOS), діаметр астероїда становить від 320 до 700 метрів – це приблизно як довжина авіаносця класу Gerald R. Ford.

У телескопах він матиме вигляд яскравої крапки, а його проліт можна буде побачити в онлайн-трансляції нижче:

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