Дональд Трамп висунув Алексуса Гринкевича на посаду головнокомандувача сил НАТО в Європі

Трамп запропонував призначити головкомом силами НАТО у Європі генерала Гринкевича.

Фото: flickr.com

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Президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру генерал-лейтенанта Військово-повітряних сил США Алексуса Гринкевича на посаду верховного головнокомандувача Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі. Про це повідомило Міністерство оборони США.

Наразі Гринкевич обіймає посаду директора оперативного управління J-3 Об'єднаного штабу Пентагону у Вашингтоні.

Після затвердження він також очолить Європейське командування Збройних сил США, замінивши генерала Крістофера Каволі, який готується піти у відставку в липні 2025 року.

"Президент висунув таку кандидатуру: генерал-лейтенант ВПС Алексус Гринкевич для призначення в звання генерала під час служби в якості Верховного головнокомандувача ОВС НАТО в Європі. НАТО також погодилося призначити генерал-лейтенанта Гринкевича Верховним головнокомандувачем ОЗС НАТО в Європі", - вказується у повідомленні Міноборони США.

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